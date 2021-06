L'ex giocatore dell'Inter e del Napoli, ed ex commentatore televisivo, Salvatore Bagni ha parlato a Il Mattino anche della questione SuperLega, Uefa e Champions League, una querelle tra club e istituzione calcistiche che in Italia vede coinvolta la Juventus: "Squalifica Juve? Sarebbe forse la cosa giusta, ma temo che non arriverà nessuna penalizzazione se non al massimo qualche multa. Non penso che rischino il posto in Champions League. Ma mai dire mai. Non ho mai creduto in questa SuperLega, perché nel calcio non si può azzerare la meritocrazia".