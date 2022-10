Salvatore, a Tuttosport, parla così di: "Io l'avevo visto per la prima volta quando giocava in Under 17, ma di anni ne aveva a malapena 16. È un ragazzo di personalità e qualità. Magari esagera qualche volta con i dribbling, ma quella è la sua forza. Ci sono pochi giocatori come lui, che possono saltarti all'interno e all'esterno e tirare di destro o sinistro. È il Maradona di questo Napoli".