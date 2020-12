Salvatore Bagni ha parlato a Radio Marte della corsa-scudetto: "La Juventus è protagonista del campionato, ma non vincente. Chi riuscirà a conquistare i tre punti nello scontro diretto tra Inter e Napoli non sarà l'alternativa alla squadra di Pirlo ma avrà un vantaggio sull'altra squadra. Per Gattuso saranno molto importanti le prossime partite a San Siro e contro la Lazio, l'ideale per gli azzurri sarebbero non perdere con l'Inter e vincere con i biancocelesti".