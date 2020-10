2









Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Marte del caos tra gli azzurri e la Juventus: "Il vero obiettivo della dirigenza piemontese era molto chiaro e lo si è evinto dal suo comportamento: portare a casa la partita senza giocare. Atalanta? Una vittoria porterebbe ancora più credibilità e autostima nei giocatori del Napoli, perché in questo momento l’Atalanta è la squadra da battere. Muriel e Zapata segnano spesso, ormai il gruppo è collaudato, la squadra non si preclude obiettivi e ha grande potenzialità. Io la metterei tra quelle che possono vincere lo Scudetto".