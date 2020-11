Con il campionato fermo per la sosta delle nazionali, Salvatore Bagni ha fatto un primo bilancio sulla stagione: "Non voglio correre il rischio che Gattuso mandi a quel paese anche me, ma il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto. E' un'idea che ho avuto da inizio stagione viste anche le difficoltà della Juventus col cambio d'allenatore - ha detto a Radio Marte - La mia favorita è l'Inter ma è stata la squadra più altalenante, il Napoli ha sbagliato poco finora. E quello che ha fatto è andato ogni previsione".