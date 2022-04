L'ex giocatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, in cui ha parlato anche della sconfitta di ieri contro l'Empoli, facendo riferimento sioprattutto ai cambi effettuati da Spalletti.



'Qualche cambio di Spalletti ci ha penalizzato e ad Empoli non è stata la prima volta. La condizione atletica del Napoli è pessima. I secondi tempi mollati agli avversari sono dovuti anche alla mancanza di forza ed ho visto arrancare anche nel primo tempo. La squadra è sulle gambe e fatica anche contro l’Empoli, che abbiamo resuscitato. Non stiamo in piedi e non da ieri, noi non giochiamo più, rincorriamo e nel finale di campionato ci vuole velocità, rapidità'.