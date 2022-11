Quella di oggi è una giornata storica per lo sport italiano, con Pecco Bagnaia che si è laureato Campione del Mondo della MotoGP. Il pilota in sella alla Ducati torna a portare in alto il tricolore italiano dopo l'ultimo successo ottenuto da Valentino Rossi nel 2009. Tra i tantissimi messaggi di congratulazioni ricevuti, non potevano mancare quelli della sua squadra preferita. Nel video postato dall'account ufficiale della MotoGP attraverso i social infatti, si vedono alcuni giocatori bianconeri confratularsi con Pecco.