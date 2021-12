Un ospite di lusso al JTC della Continassa: a casa Juve c'è, grandissimo tifoso bianconero. Proprio ieri, a Gazzetta, Pecco aveva raccontato il suo pensiero sulla stagione: "Vedremo, in tutte le cose c'è sempre un ciclo. I bianconeri hanno dominato per otto stagioni di fila, e sono convinto che torneranno ad essere competitivi come sono sempre stati". Bagnaia oggi ha assistito all'allenamento da bordocampo e ha ricevuto la maglia autografata da Chiellini, Chiesa e Dybala, ai quali ha consegnato il libro Ducati sul Mondiale 2021.