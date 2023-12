Tifoso bianconero, campione del Mondo @MotoGP per la seconda volta consecutiva



Ovazione per @PeccoBagnaia pic.twitter.com/QIaf7qKDiL — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2023

Prima diDAZN ha intervistato Pecco, grande tifoso bianconero e fresco campione del mondo di Moto GP. Ecco le sue parole: "Sto molto bene, sono contentissimo di essere qui e voglio godermi la serata. Stagione di Serie A imprevedibile fino all'ultima curva? Spero non proprio così, nella mia ci sono stati alti e bassi, più alti ovviamente... Faccio il mio in bocca al lupo alla Juve. Se parte sfavorita come me? Speriamo, speriamo che vada bene. La tenacia della Juve è fondamentale, mi piace molto. Cosa temo del Napoli? Voglio vedermi la partita e basta (ride, ndr.). Spero che l'obiettivo finale possa essere raggiunto come nel mio caso. Mi sento spesso con Miretti e Perin".Qui sotto il video condiviso dalla Juve sui social!