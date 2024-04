Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Tuttosport ha intervistato Roberto, che ha parlato anche dei numeri 10 del presente con un focus su Kenan, grande talento della- "Yildiz mi piace molto, ha delle qualità incredibili. Detto questo, credo che il calcio in Italia sia sempre stato e sia tuttora molto difficile. I tempi poi sono cambiati, quello che vediamo oggi è uno sport completamente diverso, c'è molto più studio, più conoscenza e più cultura. Una volta giocavamo sempre e solo con la palla. Era l'attrezzo che non dovevamo mai perdere o abbandonare...".- "Non saprei, non essendo dentro l'ambiente è difficile per me dare qualsiasi tipo di valutazione. Quel che mi sento di dire è che la Juventus, anche se quest'anno non è più in corsa per lo scudetto, rimane una squadra difficilissima da affrontare- "Assolutamente sì. Penso che abbiano tutte le carte in regola per qualificarsi".- "Mi piace moltissimo, ha fatto un campionato eccezionale a Bologna. Ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento".- "Credo che sia un progetto in fase di costruzione. Spalletti ha le qualità per scegliere i giocatori che rappresenteranno l'Italia all'Europeo. Bisogna dare il tempo a questi ragazzi per lavorare in pace".