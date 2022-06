Dal sito ufficiale della Juventus:



Sabato 4 giugno a Bologna si gioca Italia-Germania, valevole per la Nations League. Una sfida che ha molto di bianconero. Prescindendo dai grandi appuntamenti dei Mondiali del 1982 e 2006, non sono poche le sfide giocate in Italia che hanno visto i nostri giocatori protagonisti. Come Giampiero Boniperti (nella foto) che nell'amichevole del 1955 andò in gol nella vittoria 2-1 sui tedeschi. E mentre nella Juve in quel periodo giocava col 9, in azzurro vestiva il 7, a dimostrazione della sua grande versatilità.



LA NAZIONALE DI POZZO



Italia-Germania a Bologna si è giocata già nel lontanissimo 1933. Un'amichevole vinta 3-1, nella quale nella squadra del Ct Vittorio Pozzo c'erano Mumo Orsi (i due sono visibili nella foto, al centro e a sinistra) e altri juventini che avrebbero poi compiuto l'impresa storica l'anno dopo, conquistando il campionato del mondo organizzato in patria.



I GOL DI SERENA



Ci sono incroci tra Nazionale e Juventus in relazione a Italia-Germania. Nel 1986 Aldo Serena segna un gol ai tedeschi in una sfida persa 2-1. L'attaccante bianconero arriva all'appuntamento azzurro forte di una rete siglata in campionato in Juventus-Verona, gara terminata 3-0.



DOPPIO BAGGIO



Il protagonista è sempre lui: Roberto Baggio, tanto in bianconero quanto in azzurro. Prima della sosta nazionale, il 10 bianconero regala una magia scartando due difensori e il portiere Michelangelo Rampulla in Cremonese-Juventus. Pochi giorni dopo, Italia-Germania si gioca al Delle Alpi ed è ancora lui, l'idolo di casa, a lasciare un segno trasformando il rigore che decreta la vittoria.



IL 2006 DI DEL PIERO



Il 2006 di Del Piero è anche e soprattutto la meravigliosa rete che realizza al Mondiale in semifinale contro la Germania. Le prove generali si fanno 4 mesi prima in amichevole a Firenze e Alex segna uno dei 4 gol con i quali la squadra di Lippi piega i tedeschi. Pochi giorni prima, il capitano bianconero va in gol in Juventus-Lecce con un calcio di rigore perfettamente eseguito.



L'ULTIMO INCROCIO



L'ultimo test amichevole tra Italia e Germania si è giocato il 15 novembre 2016 a Milano ed è terminato 0-0. La delegazione bianconera in azzurro in quella serata è composta da Buffon, Rugani e Bonucci. Quattro giorni dopo Leo è al centro della difesa bianconera in Juventus-Pescara allo Stadium, gara vinta 3-0.