L'ex Pallone d'Oro, Roberto Baggiom ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Rai2, durante il corso della trasmissione Dribbling.



'Purtroppo c'è una cosa che ancora oggi mi rimprovero e non riesco a dimenticare ed è il calcio di rigore in quella maledetta giornata di Pasadena. Mi sembra che il tempo stia correndo troppo veloce. Forse l'età, forse gli impegni, tutto sembra correre molto più veloce di una volta. Per fortuna ho tantissimi amici nel mondo ed ho avuto veramente tanti, tanti messaggi di grande affetto e grande amicizia, per cui sono molto felice di questo'.