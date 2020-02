Oggi non è un giorno normale per il calcio italiano. Oggi è il compleanno di Roberto Baggio, uno dei più grandi, forse il più grande calciatore italiano mai esistito e che anche i tifosi della Juve hanno avuto l'opportunità di ammirare e tifare con la loro maglia. Lui più di ogni altro appartiene ad un calcio di altri tempi e non è un caso che da questo carrozzone che è il pallone di oggi, lui se ne sia tirato fuori. Concede un'intervista all'anno, al massimo. Ha ridotto le sue apparizione pubbliche anche se offerte ed opportunità, ovviamente, non gli sono mai mancate, né gli mancheranno mai. Un fenomeno con la F maiuscola, anche per le sue debolezze e fragilità.



SCIARPA - C'è un gesto che più di ogni altro spiega il Baggio uomo e non calciatore. Era il giorno del suo ritorno a Firenze, il 6 marzo 1991, dopo il discusso trasferimento estivo alla Juventus. Non calciò un rigore concesso nella ripresa, lasciandolo a De Agostini. Ufficialmente perché conosceva Mareggini, portiere della Fiorentina, con cui aveva giocato a Firenze. De Agostini quel rigore lo sbagliò. Poi venne sostituito, al 19' della ripresa, e i fischi che aveva preso per tutta la partita si trasformarono in applausi quando arrivò ai suoi piedi una sciarpa della Fiorentina che si chinò per raccogliere portandola con sé negli spogliatoi. Un'immagine che a quasi 30 anni di distanza è ancora potentissima. L'immagine di un uomo ed un calciatore che non dimentica la squadra e la città che gli ha dato tanto, anche se poi ha fatto scelte diverse.



POLEMICHE - Ci furono discussioni, certo, anche perché la Juve perse quella partita al Franchi. Ma l'immagine di Baggio che si china con il giaccone della Juve per raccogliere la sciarpa viola è un classico del nostro calcio, visto ancora con un pizzico di nostalgia anche perché nel calcio di oggi, tutto o quasi è diventato polemica. Viene subito da pensare alle parole di Sarri dopo la partita contro il Napoli. Parole di affetto verso una città che, come Firenze per Baggio, gli ha dato tanto. Parole che tanti tifosi juventini non hanno gradito, a dir poco. Per giorni Sarri è stato bersagliato sui social, accusato di essere anti-juventino o addirittura di remare contro, solo perché mostrava affetto verso i suoi vecchi colori. Si può discutere sulla scelta delle parole, ma non sulla bontà e la genuinità del pensiero di Sarri che in fondo ricorda un pò quella sciarpa raccolta da Baggio a Firenze. Perché quel gesto è quasi poesia e le parole del tecnico sono quasi una bestemmia? E perché Sarri verrà per sempre fischiato a Napoli mentre Baggio uscì tra gli applausi del Franchi già in quella partita? Sono cambiate le persone ed è cambiato il calcio. Di certo Baggio ha avuto la fortuna di fare quel gesto in un mondo ancora non social.



@lorebetto