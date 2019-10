Roberto Baggio si racconta al Festival dello Sport di Trento e c'è anche tanta Juve nelle sue parole riportate da Il Corriere dello Sport. Si parte con il trasferimento dalla Fiorentina alla Juve: "Ci voleva solo un po' più di chiarezza da parte della società. Bastava dire che non rientravo più nei piani e che mi avevano già venduto. Io non me ne volevo andare. Purtroppo in città ci furono tre giorni di guerriglia e di feriti: ero in Veneto e mi sentivo in parte colpevole di ciò che stava accadendo. A distanza di tempo è venuto fuori che ho subito quella situazione".



PALLONE D’ORO – “Non me lo aspettavo perché con la Juve stavamo subendo il grande Milan di quegli anni ma conquistammo la Coppa Uefa”.



LIPPI – “Ho sempre fatto poco per passare davanti agli altri allenatori.Io pensavo a fare il megkio per la squadra ma mi trovato ad avere questo problema con i tecnici perché la gente mi voleva bene ed era difficile per gli allenatori gestirlo. Con Sacchi e Lippi ho avuto buoni rapporti ma poi si sono incrinati per piccoli screzi”.



RIGORE – “In carriera ne ho sbagliati altri ma forse quello è stato l’unico che ho tirato alto. Eravamo indietro di un rigore ma il mio errore è stato il colpo di grazia. La sera prima di andare a dormire mi viene in mente anche adesso. Da bambino sognavo Italia-Brasile in finale e la Coppa vinta con un mio gol. Un epilogo analogo a quello di Pasadena non lo avevo mai immaginato”.



MIGLIORI ITALIANI - “Sensi e Barella, Chiesa è fenomenale come Tonali”. ALLENATORE – “Da chi avrei voluto essere allenato? Da Conte. Lo conosco e ha qualità importanti. Il lavoro dell’allenatore è adatto a lui perché martella e vive di calcio”.



DYBALA – “Ha qualità incredibili ma purtroppo coloro che ricoprono quel ruolo li vengono presi e messi in discussione”.



SARRI – “Ha sempre fatto bene ovunque anche quando guidava squadre minori. Con lui la Juve è messa bene”.



RITORNO NEL CALCIO – “Non ho voglia di tornare in questo calcio, ho una vita semplice e senza pensieri, mi piace così. Ruolo in Figc? Il mio ruolo non aveva un grande peso e un grande significato. Speravo di lasciare il segno facendo un progetto indirizzato ai giovani che per me sono il futuro. Non me n’è stata data l’occasione”.