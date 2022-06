Intervenuto a margine del taglio del nastro del nuovo volo ITA Airways Roma Fiumicino-Buenos Aires, Roberto Baggio ha detto la sua anche sulla lotta scudetto in Serie A, con un accenno alla Juve. Ecco le sue parole, riportate da Tuttosport: "Quest'anno lo scudetto è stato interessante fino all'ultimo grazie a Milan e Inter: entrambe meritavano di vincerlo. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche il Napoli, che ha perso Osimhen per diversi mesi. Senza questo problema non so come sarebbe finita. La Juventus? È giusto che respiri un po'. Vincere per nove anni di fila non capita per caso".