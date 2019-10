Roberto Baggio, ex fenomeno della Juventus, ha parlato oggi al Festival dello Sport di Trento anche del suo passaggio dalla Fiorentina in bianconero, che fece molto discutere all'epoca: "Ci furono tre giorni di guerriglia, i tifosi non accettavano quella decisione e io mi sentivo colpevole di questa situazione, di questo caos che non avrei voluto. Anche se io ero il meno colpevole. Ho detto sempre la verità ma quello che è successo davvero è emerso solo dopo vent'anni. Io sono sempre stato coerente".