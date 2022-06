L'ex fantasista della Juve e del calcio italiano, Roberto Baggio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove è tornato a parlare anche del rigore sbagliato nella finale Mondiale di Usa 94 contro il Brasile.



'Negli ultimi tempi mi dava fastidio non poter fare le cose assieme ai compagni per i miei acciacchi. Sembrava che fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per giocare perché poi sarebbe venuto l’incubo, il lunedì o il martedì, con le ginocchia gonfie. Le ultime partite sono state uno strazio. Ero così a pezzi che mia moglie veniva a darmi una mano per uscire dall’auto'.