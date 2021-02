Roberto Baggio oggi compie 54 anni e la Juventus non poteva limitarsi a rivolgergli degli auguri "normali". Oltre alla consueta foto di auguri su Twitter, il club bianconero ha anche confezionato su JTV un video di 10 minuti sui "dieci motivi per amare Baggio". Una compilation di grandi momenti del Divin Codino con la maglia bianconera, vestita nella prima metà degli anni Novanta, tra gol, serpentine e interviste di repertorio. Spendere una piccola fetta della propria giornata per godersi le meraviglie di questo campione vale sempre la pena!