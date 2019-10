Roberto Baggio, ex fenomeno della Juventus, ha parlato oggi al Festival dello Sport di Trento anche di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, e di Maurizio Sarri, allenatore bianconero: "Conte? Quando è arrivato alla Juventus è arrivato da giovanissimo, ricordo un ragazzo umile e simpatico. Credo che il ruolo di allenatore sia adatto a lui. È un martello. Sarri invece ha sempre fatto bene anche in categorie minori. Credo ci voglia tempo per vedere il suo vero gioco. Il suo Napoli giocava il miglior calcio d'Italia".