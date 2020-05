Cinque stagioni in bianconero con 115 gol in 200 partite, il trasferimento dialla Juventus è stato uno dei più discussi nella storia del calcio italiano. I tifosi della Fiorentina non gliel'hanno mai perdonato, ma con la Juve sono arrivati i primi trofei della sua carriera: uno scudetto, una Coppa Uefa e una Coppa Italia. E, soprattutto, il Pallone d'Oro nel '93. Nel 1995 lascia i bianconeri e tra le proteste dei tifosi juventini firma con il Milan. Riviviamo le migliori giocate del Divin Codino nel video qui sotto.