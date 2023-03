Mateoè l'uomo del momento. E dopo il gol con la Nazionale, l'attaccante di proprietà del Boca e che gioca al Tigre, è stato accostato a diversi club in Italia. Come rivela Sergio Massa, Ministro dell'Economia argentino e molto vicino alla dirigenza del Tigre a Radio Mitre, su di lui ci sono tante squadre: "Mateo è stato convocato dalla nazionale italiana e per lui sono subito arrivate cinque diverse offerte, tutte nelle ultime tre settimane. Quindi è chiaro che un giocatore di 23 anni con doppia nazionalità possa andar via. Di queste cinque proposte, almeno quattro provengono dall'Europa".