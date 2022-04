10









Forse è un'alternativa. Forse è qualcosa di più simile a un obiettivo concreto. Così racconta il Corriere dello Sport dell'ultimo nome avvicinato alla Juventus: si tratta di Badiashile, centrale del Monaco, che gli scout bianconeri stanno osservando in giro per la Francia. Erano presenti a Monaco-Troyes e Rennes-Monaco; nel mezzo, l'incontro tra Cherubini e il suo entourage per approfondire alcuni aspetti tecnici del contratto.



LA VALUTAZIONE - I bianconeri però potrebbero trovarsi davanti a un ostacolo piuttosto ingombrante: il Monaco vorrebbe sforare il muro dei 30 milioni per la sola richiesta, l'obiettivo è naturalmente scatenare un'asta, dato che il giocatore è seguito da mezza Europa. Sullo sfondo restano Bremer (destinato all'Inter), Milenkovic e Tony Rudiger, con cui la trattativa al momento sembra in fase di stallo.