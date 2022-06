Per il sostituto di De Ligt, se non andrà in porto l'affare Koulibaly, lo sguardo potrebbe quindi doversi allargare all’estero. I radar bianconeri sono da tempo puntati su Gabriel Magalhaes, centrale mancino classe ’97 dell’Arsenal. La richiesta dei Gunners è elevata, almeno 40 milioni, ma la Juve potrebbe giocarsi la carta Arthur, che già nel mercato invernale era stato vicino a club londinese e che potrebbe essere riproposto in una nuova trattativa, visto che il brasiliano non rientra nel progetto di Allegri. Un talento purissimo è Benoit Badiashile, classe 2001 sbocciato nel Monaco e ora nuovo leader della difesa dei monegaschi che infatti lo valutano almeno 40 milioni. Lo racconta il Corriere dello Sport.