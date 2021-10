A novembre su Italia 1 andrà in onda "Back to School", un programma che metterà alla provarifacendo fare loro l'esame di quinta elementare. Per ora ne sono stati annunciati venti. Tra questi, due ex giocatori della Juventus e della Nazionale ovveroQuesti gli altri "ripetenti": Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi e Nicola Ventola.