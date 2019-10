Leggendo il labiale, è facile cadere nel fraintendimento. D'altronde, tra un "siuuu" e le labbra corrucciate di un bacio, c'è solo la voce a rendere la differenza. Così, quello che sembrava un gesto d'affetto di Cristiano Ronaldo a Paulo Dybala nel post-partita di Juventus-Inter, potrebbe non essere quello che si sospetta.. C'è sempre il sentimento di fondo, quello che lega i due talenti bianconeri, come lo scorso anno hanno fatto vedere scambiandosi l'esultanza per festeggiare in più di un'occasione.