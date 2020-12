Nella nostra rubrica "Meteorite" vi abbiamo raccontato anche la storia di Jonathan Bachini

Ve la ricordate, no? L'arrivo dall'Udinese nel 1999, l'inizio tutto sommato incoraggiante, i limiti caratteriali, la permanenza per la stagione 2000-2001 ma solo per il girone di andata. Il 22 dicembre 2000 infatti, disputa la sua ultima partita con la maglia della Juventus: Anche se "disputata" è un parolone. In uno 0-0 contro la fortissima Roma di Capello, infatti, Bachini entra in pieno recupero al posto di Trezeguet per tamponare l'espulsione di Davids. È il triste epilogo di una storia durata un anno e mezzo con poco campo e tanta panchina. A gennaio 2001 chiede la cessione e va al Brescia.