Jonathan Bachini è stato un giocatore dalla buonissima carriera, anche se sfortunata. Alla Juventus ha giocato (poco) per un anno e mezzo con Ancelotti in panchina. Proveniva dall'Udinese, dove aveva molto ben figurato. Proprio di un giocatore del club friulano ha parlato Bachini ieri a ​Centro Suono Sport 101.5: "De Paul? Giocare in una grande squadra è totalmente diverso dalla piccola piazza. Quando l'occasione arriverà, vedremo di che pasta è fatto. Quando io passai alla Juventus fu difficile, ma riuscii a cavarmela. Nel contesto attuale, comunque, è senza dubbio superiore alla media, è la punta di diamante".