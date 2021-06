Bisognerebbe riuscire a trovare sempre il tempo per leggere un libro ed arricchire le proprie conoscenze, in questo periodo ce n’è uno che gli amanti del calcio dovrebbero leggere. Si intitola “Azzurri d’Europa” (edizioni Minerva) ed è il libro giusto per accompagnare le giornate di torneo continentale in programma fino a quasi la metà del mese prossimo, per una reale full- immersion in questa competizione che la nostra nazionale non vince da ben 53 anni. Un’anomalia, o forse una maledizione, per un’Italia 4 volte campione del mondo.



Perché gli azzurri non riescano ad aggiudicarsi più questo titolo ce lo spiegano i colleghi Stefano Ferrio e Gianni Grazioli, ripercorrendo il cammino della nostra nazionale in tutti i 60 anni della manifestazione calcistica europea.



Partendo proprio da lì, da quell’unica vittoria colta poco oltre la metà del secolo scorso, grazie ad una serie di favorevoli eventi, sul campo e fuori. Quando la roulette dei rigori non esisteva ancora e i passaggi del turno li decideva il lancio di una monetina, così come le finali – in caso di pareggio dopo i supplementari – si rigiocavano. In quell’edizione all’Italia del CT Valcareggi filò tuto liscio, e Ferrio & Grazioli ci raccontano, con dovizia di particolari ed aneddoti, come andarono le cose, perché è passato troppo tempo e in pochi se lo ricordano, anche perché molti che leggeranno questo libro di sicuro non erano nemmeno nati, e quelli che c’erano erano troppo giovani.



Non preoccupatevi, ci pensano loro a farci rivivere tutto, facendoci salire sulla loro macchina del tempo e portandoci a spasso per tutte le edizioni della competizione europea disputate fin qui, descrivendo i momenti più significativi con l’abilità narrativa tipica dei cronisti: si transita così dall’interminabile sequenza di rigori con la Cecoslovacchia nella semifinale di Italia 80 (persa) a quella (vinta) di Amsterdam col cucchiaio di Totti e le paratone di Toldo con poi il maledetto Golden Gol francese in finale, dall’illusione in semifinale con la Germania al cappotto subito dalla Spagna nell’edizione polacco-ucraìna.



Ricordi belli (pochi) e brutti (tanti) stemperati da quell’unica vittoria del ’68. Senza alcun dubbio troppo poco per una Nazionale come quella italiana, ma magari leggere il libro di Ferrio& Grazioli potrebbe portare bene e rompere l’incantesimo.