Quindici giorni alla fine del mercato invernale. Quindici giorni per le valutazioni di una Juventus che potrebbe realizzare qualche colpo, completare delle uscite pesanti e soprattutto ragionare sul proprio presente e futuro. Il momento parla chiaro: servono colpi in occasione, in prestito, per rinforzarsi senza compromettere il prossimo mercato con obblighi di riscatto o altro. Due settimane per trovare il centravanti che Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi. Oltre ai soliti nomi, negli ultimi giorni è spuntato quello di Sardar Azmoun, che va forte. L'attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo, 27 anni e contratto in scadenza a giugno, piace anche se non è la prima idea. Per lui lo Zenit chiede cinque milioni di euro e la Juventus, racconta Tuttosport, ha pronta un’offerta leggermente più bassa, magari integrata di bonus e aspetta una risposta nel corso della prossima settimana.



L'ESTATE - Il piano è chiaro: va bene un investimento, piccolo, momentaneo, a patto di non condizionare il futuro. L'estate ha due nomi sulla lista principalmente: Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. La secondo non è una pista facile, considerando l’esplicita ritrosia di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a cedere il bomber serbo alla Juventus e considerando i costi, ma la Juve non molla.