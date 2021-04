Le difficoltà economiche date dalla pandemia mondiale costringono tutti i club a soluzioni creative per far fronte all'emergenza. L'Olympique Lione ha deciso di convertire parte degli stipendi dei giocatori in azioni: questo garantirebbe un taglio tra 0,7 milioni e 6,5 milioni di euro in termini di spese. Riguarderà giocatori, staff e dirigenza, e andrà da una percentuale del 5% fino a un massimo del 25%. Le azioni che verranno corrisposte avranno un prezzo di circa 2,22 euro ciascuna.