1









Cristiano Ronaldo non è un semplice giocatore di calcio. Il fuoriclasse della Juventus è un'autentica azienda che cammina!



Oggi Tuttosport ha fatto una rassegna delle attività e delle partnership commerciali che permettono a Ronaldo di guadagnare ben più dei 31 milioni di euro di stipendio. Le classifiche dei calciatori più pagati al mondo lo attestano sui 118 milioni all'anno.



SOCIAL - Ronaldo ha più di 524 milioni di followers complessivi: 282 su Instagram, oltre 148 su Facebook, circa 92 su Twitter e 1,76 su Youtube.



TESTIMONIAL - Ronaldo presta il suo volto e la sua statuaria immagine a diverse aziende. A livello internazionale, ha un contratto a vita (solo LeBron James e Michael Jordan come lui) con la Nike, che da solo gli frutta 25 milioni l'anno. E poi Dazn, Altice, Sixpad, Clear ed Herbalife. In Italia, invece, ecco le campagne per eCampus, Yamamay e Italia Independent (la linea di occhiali di Lapo Elkann).



IMPRENDITORE - Ronaldo ha investito in due catene: una di palestre, la CR7-Fitness, e una di alberghi: i Pestana-CR7. Finora sono tre questi hotel di lusso: uno a Funchal, sua città natale, uno a Lisbona e uno a Marrakech. E non finirà qui.