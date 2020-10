"Nella giornata di martedì sono state rilevate nuovi casi di coronavirus all'interno del gruppo squadra. È attualmente in corso un controllo sull'entità dei contagi. L'AZ è in stretto contatto con KNVB, GGD e UEFA". Lo ha annunciato l'AZ Alkmaar, che lancia l'allarme. C'è grande tensione verso la sfida di Europa League contro il Napoli, che giovedì dovrebbe volare in Olanda per disputare la partita. Il protocollo Uefa prevede la disputa della gara qualora una squadra riesca ad avere a disposizione 13 giocatori, di cui un portiere. Resta da capire se questa volta il Napoli riuscirà a partire, se le Asl lo consentiranno.