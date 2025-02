AZ Picerno-Juventus Next Gen 1-1: brilla Pietrelli, è il 10° risultato utile di fila

Getty Images



Il primo tempo

Laprosegue il suo momento positivo, centrando il decimo risultato utile consecutivo con un pareggio per 1-1 sul campo del. A sbloccare il match è stato Alessandro Pietrelli, nuovo acquisto bianconero, che ha trovato la rete al debutto da titolare sotto la guida di. Con questo punto, la squadra sale a quota 31 nella classifica del girone C di Serie C.Trasferta insidiosa in Lucania per la Next Gen, che però parte forte e dopo soli otto minuti si porta in vantaggio grazie a una giocata di grande qualità di Pietrelli. Il numero 99, schierato titolare per la prima volta, parte dalla fascia destra, salta un avversario e lascia partire un sinistro imparabile che si insacca alle spalle del portiere del Picerno.



Il secondo tempo

Il gol dà fiducia ai bianconeri, che continuano a creare pericoli: prima con Afena-Gyan, fermato dalla difesa avversaria, poi con un’ottima ripartenza orchestrata da Faticanti, il cui suggerimento per Cudrig non trova la finalizzazione desiderata.Al 28’, però, i padroni di casa trovano il pari: Petito sfonda sulla sinistra e serve Energe, che dal dischetto non sbaglia. La Juventus Next Gen reagisce e sfiora il nuovo vantaggio prima con Pietrelli, che al 35’ calcia al volo senza trovare la porta, poi con Guerra, che al 42’ conclude su assist di Cudrig trovando solo un corner. Il primo tempo si chiude così sull’1-1.La ripresa si apre subito con un’occasione d’oro per la Next Gen: dopo appena un minuto, il cross di Faticanti viene intercettato con un braccio in area e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Afena-Gyan, ma il portiere Summa intuisce e respinge, negando il vantaggio ai bianconeri.Sugli sviluppi dell’angolo successivo, un colpo di testa di Gil Puche sfiora il gol, ma la palla si stampa sul palo. Il Picerno resiste all’assalto iniziale della Juve, e con il passare dei minuti il ritmo del match cala. Entrambe le squadre provano a rendersi pericolose su calcio piazzato e con i cambi, ma nessuna riesce a trovare il colpo decisivo.Nel finale, la Juventus Next Gen continua a spingere ma non concretizza le ripartenze a disposizione. Resta comunque un altro segnale di crescita per la squadra di Brambilla, che conferma il suo ottimo momento con il decimo risultato utile consecutivo.