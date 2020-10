Sì, Napoli contro AZ si gioca. Nonostante le oltre dieci positività nel club olandese. Stavolta, De Laurentiis non si è fiondato contro l'Uefa, né "ritirato" la squadra o avuto diverso mandato dalla ASL di riferimento. A tal proposito, risponde Zuliani: "Ci hanno spiegato che la asl di Napoli è intervenuta (unico caso al momento) impedendo la partenza del Napoli calcio, alle prese con due casi di Covid,per Torino per preservare la salute pubblica.

E tu, sleale cattivone, non hai agevolato il rinvio della partita. Stasera si gioca Napoli - Az con gli olandesi che hanno avuto più di dieci casi di Covid. La domanda sorge spontanea: come mai in questo caso non si interviene per preservare la salute pubblica e il lealissimo Napoli non chiede il rinvio della partita... come mai !???".