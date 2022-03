di Marco Amato

La Juve Primavera di Andrea Bonatti raggiunge il miglior risultato di sempre in Youth League. I bianconeri battono l'Az Alkmaar ai calci di rigore, decisivo quello dell'ex Strijdonck, e volano per la prima volta nella storia ai quarti di finale della competizione.



LE PAGELLE



SENKO 7 - Nel secondo tempo una parata clamorosa! Riflessi felini per respingere i tentativi avversari. Decisiva la parata nella lotteria dei rigori



SAVONA 6 - L'aggressività degli avversari non gli permette di esporsi molto in avanti, in difesa è attento, al netto di qualche piccola sbavatura



NZOUANGO 7 - Elegante in possesso palla, concreto in marcatura: leader del reparto



MUHAREMOVIC 7 - Alza il muro e non bada alle maniere: oggi quello che conta è respingere gli avversari, con ogni mezzo necessario



ROUHI 6 - Gli avversari spingono e fatica ad alzare il baricentro: ma tiene botta e la prova difensiva è buona (Dal 60' OMIC 5 - 20 minuti, due ammonizioni e un espulsione. Giornata da dimenticare) MULAZZI 6 - Inizio a razzo con un gol sfiorato, con il passare del tempo esce un po' dal vivo del gioco



TURICCHIA 6.5 - Con la consueta grinta e mobilità, molto bene in fasi di interdizione, spezza il ritmo dell'Az



BONETTI 6 - Gestisce pallone e ritmi con ordine, a volte si prende una pausa ed esce dalla partita



ILING 6.5 - Macina chilometri, in fase offensiva e difensiva. Ottima partita e una macchia: un gol divorato nel primo tempo



CHIBOZO 7 - Il più pericoloso dei suoi, crea diverse occasioni da gol ed è la bravura del portiere avversario a negargli la gioia del gol (Dall'87' STRIJDONCK sv)



MBANGULA 5.5 - Generoso nel dare una mano in fase di non possesso, ma davanti fatica tremendamente ad accendersi ed essere incisivo (Dal 66' HASA 5.5 - Fatica ad entrare nel vivo)



All. BONATTI 7 - Ottimo primo tempo, poi l'Az sale in cattedra nella seconda parte. Comunque una buona prova complessiva dei suoi, in entrambe le fasi. Entra nella storia del settore giovanile bianconero, con il miglior risultato di sempre in Youth League: l'accesso ai quarti di finale