"I colori alternativi ci piacciono, ​speriamo di toglierci qualche soddisfazione con questa maglia addosso", parola di Miralem Pjanic . La giornata della Juventus a Shangai, in occasione della presentazione del kit da trasferta per la prossima stagione , ha scaldato i cuori di calciatori e tifosi. Un gioco di luci pirotecnico, una festa, insomma, tanto grande quanto sono le aspettative di vittoria di chi dovrà indossarla: la Juventus si conferma grande squadra, non solo grazie ai risultati sportivi, ma anche da eventi come questo.C'erano tutti, quindi, e come poteva mancare qualcuno. L'affetto dei tifosi asiatici ha accompagnato il cammino della Juventus da Singapore a Nanchino e, anche oggi, da Nanchino a Shangai : una dimostrazione d'amore che premia quindi il lavoro svolto da tutte le componenti societarie in queste ultime stagioni. Un exploit degno, quindi, di tutte le attenzioni - e attrazioni: per più che un attimo, il Convention & Exhibition Center of International Sourcing si ​è trasformato in club del torinese. Insomma, anche dall'altra parte del mondo, anche presentando la divisa da trasferta, la Juventus si ​è sentita a casa.Due nuovi e due vecchi, sono stati loro tra i protagonisti della giornata. Pjanic, Emre Can, Rabiot e De Ligt hanno rubato il palcoscenico e ringraziato i tifosi presenti per il calore dimostrato. Poi, hanno posato con la nuova seconda maglia - bianca con tratti rossi: al posto del nome scritto in caratteri latini, però, c'erano gli ideogrammi cinesi.Così, insieme alla formalità di un evento di presentazione, si ​è aggiunto anche il divertimento. Come detto prima, d'altronde, era una festa. E allora ecco che Cristiano Ronaldo si improvvisa ballerino , mentre una grande maglia bianca campeggia sul palco, proiettata al centro della scena. Tutti vicini, insieme, per ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che solo così si può puntare a vette ancora più alte ed inesplorate. Per farlo, bisogna essere "​forti, determinati, con tanta voglia di vincere", ma secondo Emre Can, la Juve ​è già così.