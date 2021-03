Ai microfoni Radio Punto Nuovo, l'avvocato difensore del Torino, Eduardo Chiacchio, ha parlato del preannuncio di ricorso presentato dalla società granata dopo il mancato rinvio della partita contro la Lazio: "Per ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio. Oggi abbiamo inviato anche una Pec alla Lazio per informarla. Si tratta di un atto formale, ma indispensabile perché possa essere inviata la procedura di ricorso. Ci auguriamo che non applichi la sanzione della sconfitta a tavolino, ma consenta di giocare. Se il Torino fosse partito sarebbe stato penalmente perseguibile? Penso che non potevano muoversi dalla città di Torino. È chiaro che sarebbero stati perseguibili sotto ogni punto di vista".