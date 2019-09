Josè Antonio Choclan, uno degli avvocati di Cristiano Ronaldo in materia fiscale, ha parlato dei problemi di CR7 con il fisco spagnolo. Ecco il suo intervento al World Football Summit: "Siamo indignati. Il mondo del calcio pretende di diffondere la lotta contro le politiche di frode fiscale e a volte viene erroneamente criminalizzato. Spesso ci sono incomprensioni. Nel caso di Cristiano, non stiamo parlando di una persona che non ha pagato le tasse per il reddito".



RONALDO-JUVE - "Non conosco i motivi, li sa solo lui. E' ovvio che le riforme spagnole possono scoraggiarti dal venire in Spagna. Quando i calciatori valutano le offerte, tengono in considerazione anche l'aspetto fiscale. Consiglio a tutti di valutare ciò, il regime fiscale italiano è molto attraente, anche se immagino non sia l'unico motivo per cui un giocatore decide di andarci".