Edoardo Chiacchio, avvocato della Reggiana, ha espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo il suo parere sul ricorso di De Laurentiis: "Reggiana come il Napoli? No, il caso che ha riguardato gli azzurri è stato un unicum in Italia. Non ho contezza del documento rilasciato dall'Asl di Reggio, ma sicuramente non è come quello della Asl Napoli 2. La forza del Napoli sta nel ricorso, così come l'assenza della Juventus. La Reggiana (per non aver disputato la gara con la Salernitana, ndr) si appella alla causa di formza maggiore, chiedendo anche l'intervento della Procura Federale che andrà nella sede del club per verificare quanto chiesto nel ricorso. E credo che il Napoli, per la bontà del documento giunto alle 14.03 della domenica potrà vincere il ricorso: era vietato disputare la gara e non ottemperare alle disposizioni dell'ente Asl. Si sono così create asperità tra Juve e Napoli, cosa che non è accaduta tra Reggiana e Salernitana".