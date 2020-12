Intervenuto Radio Kiss Kiss, l'avvocato Enrico Lubrano, che con Grassani ha composto il collegio difensivo del Napoli ha commentato il ricorso accolto e l'annullamento dello 0-3 a tavolino con la Juve: "Le nostre ragioni erano forti. Secondo noi ne erano state elaborate di sbagliate dai gradi di giudizio precedenti - spiega Lubrano - Il divieto di spostamento c'era dal 3 ottobre, il protocollo è stato rivisto. La domenica il Napoli aveva chiesto alla ASL la trasferta in bolla, la risposta era stata negativa per tutelare la salute di tutti e per i rischi che avrebbe avuto quella trasferta. Abbiamo dimostrato che erano tutti fattori rilevanti. Se ci fosse stato l'ok da parte della ASL abbiamo dimostrato che il Napoi sarebbe riuscito a raggiungere Torino nei tempi giusti. "Il vero lavoro è stato determinato da una condotta legittima e di buona fede da parte del Napoli tra il 3 e 4 ottobre. E noi l'abbiamo dimostrato. Anche se no l'ho mai detto sono sempre stato convinto che le nostre ragioni erano fondate, la giustizia è aleatoria e per questo insieme al club abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni in questi giorni. Era evidente però che erano state fatte delle valutazioni sbagliate. Perché è vero che c'erano solo provvedimenti d'isolamento domiciliare del gruppo squadra, ma questo comportava l'obbligo di rimanere presso la propria dimora. Serviva la casa volante, praticamente. Non si poteva andare neanche al supermercato".