L'avvocato Mattiaparla così del caso plusvalenze a Radio Kiss Kiss.Queste le parole rilasciate dal legale del club azzurro sulledi casa, da noto esperto di diritto sportivo: "Dopo che il Collegio di Garanzia dello Sport ha annullato la precedente sentenza, ora sta alla Corte d'Appello Federale che dovrà richiedere una nuova sanzione. In termini di penalizzazione di punti si avrebbe l'immediata efficacia, dunque a fine stagione la Juventus probabilmente avrà un -x punti. Se parliamo di -8 - che è una ipotesi - e la Juventus avesse un vantaggio sulla quinta in zona Champions o sulla settima in zona Europa League di un numero di punti superiore, è chiaro che per i principi dell'afflittività la penalizzazione potrebbe anche essere per la prossima stagione. Però ci sono anche gli altri procedimenti, come quello sugli stipendi, e quindi potrebbe esserci un'altra sanzione e quel punto l'afflittività potrebbe arrivare già questa stagione. Ma si potrebbe arrivare anche a luglio o ai principi della prossima stagione".