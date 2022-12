L'Avvocatoa Calciomercato.com parla così dei rischi della Juventus dal punto di vista sportivo: "Per rispondere a questa domanda occorre fare una premessa. Al momento, la Procura della Repubblica ha emesso delle richieste di rinvio a giudizio e quindi tecnicamente il processo non è ancora nemmeno cominciato. Siamo ancora nel campo delle ipotesi accusatorie che devono ancora passare al vaglio giudiziale. È chiaro che tuttavia potrebbero esserci anche eventuali ricadute in ambito sportivo, ma è fondamentale capire se ci siano ulteriori elementi che esulino rispetto a quelli coperti dal giudicato. Se così fosse, le possibilità sarebbero due: l'apertura di un nuovo fascicolo oppure la revocazione, ossia un atto impugnatorio previsto dall'Art.63 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale ipotesi risulta comunque remota e, nei pochi precedenti in cui è stata richiesta, la revocazione ha avuto esito negativo".