Marcello De Luca Tamajo, avvocato giuslavorista, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.



PRESTAZIONE - "In caso di mancata prestazione non c’è controprestazione. Ci troviamo di fronte a un’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione. Ci aiuta un articolo del codice, il 1256: se l’impossibilità è temporanea, il debitore della prestazione (il calciatore) non è responsabile dell’inadempimento. Però, a sua volta, la società non è tenuta a retribuire. Il calciatore non offre la prestazione, la società non offre la controprestazione, ossia il pagamento. Certamente si tratta di una situazione del tutto inedita e mai verificata, di una materia oggetto di ulteriore studio anche in base ai provvedimenti di queste ore del governo e delle autorità sportive. In fondo non è mai capitato a nessuno di chiudersi in casa per colpa di un virus. È tutto molto fluido, difficile e nuovo. Potrebbe pure succedere che un calciatore non prenda lo stipendio in relazione al solo periodo per il quale non effettua alcuna prestazione".



UN ANNO - "Nel caso che il Coronavirus vada avanti per un anno. Il calciatore sta a casa e il datore di lavoro paga per un anno? Non è possibile. In questa situazione è legittimo che il lavoratore non vada a lavorare, infatti non è passibile di alcun tipo di provvedimento, ma sarebbe legittimo anche che il datore di lavoro applichi una riduzione della retribuzione". ALLENAMENTO - "La possibilità di recarsi sul posto di lavoro c'è. Ma bisognerebbe garantire loro tutta una serie di misure come le mascherine, la bonificazione degli spogliatoi, la distanza di un metro, i controlli all’ingresso per misurare la temperatura. Impossibile nel mondo del calcio, anche per una questione insita al gioco stesso. È un gioco di contatti, come fanno gli atleti a tenere le distanze? Attenzione perché si andrebbe a violare l’articolo 2087 del codice civile che prevede la tutela dell’integrità fisica del lavoratore".



CONSIGLI - "Probabilmente di mettere in ferie i dipendenti. Possono farlo. Esiste un protocollo d’intesa tra Governo e sindacati del 14 marzo che prevede l’applicazione degli ammortizzatori sociali, quindi una cassa integrazione, o laddove non fossero possibili tali ammortizzatori il datore può concedere le ferie al lavoratore. Anche se ai calciatori non piacerà. Nell’accordo collettivo è previsto un periodo di ferie di 4 settimane ogni anno e che sia la società a decidere il godimento di tale periodo secondo le esigenze dell’attività agonistica".