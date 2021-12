L'Avvocato, a TMW, ha parlato di eventuali condanne penali ai dirigenti della Juventus nell'inchiesta sulle plusvalenze: "C'è la responsabilità in carico della Juventus? In queste ipotesi di illecito si, perché sarebbero accertate in sede penale violazioni rilevanti anche per l'ordinamento sportivo. Tuttavia, si consideri che la giustizia sportiva, per i diversi tempi che la caratterizzano, dovrà pronunciarsi prima di eventuali sentenze della magistratura penale, dunque senza il conforto di un accertamento incontestabile dei fatti. Pertanto, dovrà essere molto prudente".