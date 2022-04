L'avvocato Chiacchio, che nel processo plusvalenze difendeva il Novara, pensa che il processo possa rappresentare una svolta: "Siamo soddisfatti perché è caduto il teorema accusatorio, ora dobbiamo leggere le motivazioni per capire quali siano state le valutazione del tribunale federale. Una sconfitta della Procura? A me questa sentenza non insegna nulla, già avevo affrontato un processo simile con il giocatore Gianluca Mancini oggi alla Roma, e allora si giunse a una sentenza di proscioglimento. Agli altri legali ha insegnato che non è possibile fare delle valutazioni sul valore patrimoniale dei calciatori".