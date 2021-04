L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la grande crescita di Federico Chiesa, nell'ultimo periodo uno dei migliori uomini di Pirlo nella rosa della Juventus: "E' un giocatore moderno che sa fare bene tutte e due le fasi - ha detto Bergomi negli studi di Sky Sport - I recuperi sono importanti, se lui si mettesse in testa che c'è anche una fase difensiva... ma lo sta facendo. Quando invece parte in velocità, in contropiede, è incredibile".