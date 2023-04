Tante le gravi insufficienze per la Juventus dopo la prestazione di ieri contro il Sassuolo. Tra questi, non si salva Fagioli, da cui un suo errore è arrivato il gol del vantaggio neroverde. "Non è nel periodo più brillante e neppure è fortunato, il pallone gli arriva addosso e non riesce a spingerlo fuori dall’area, servendo Defrel per il gol. Scoppia a piangere al rientro in panchina, avvertendo troppe pressioni", così il Corriere dello Sport giudica la prestazione del centrocampista.