"Le avversarie del Napoli per lo Scudetto? C’è la Juventus che però deve vendere prima di comprare, così come dovrebbe fare anche la Roma. Il Milan invece ha un budget per fare acquisti limitato", così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato della corsa allo scudetto per la prossima stagione. Dichiarazioni rilasciate a Radio Napoli Centrale.