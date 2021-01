O que se terá passado ??? pic.twitter.com/mD0BHpnfQQ — FC Porto da Depressão (@porto_depre) January 25, 2021

Grande tensione in casa, l'avversaria della Juventus in Champions tra meno di un mese. La squadra di Sergio Conceiçao ha vinto 1-0 contro il Farense nell'ultima giornata di campionato, ma dopo il fischio finale due compagni di squadra sono quasi venuti alle mani: si tratta del difensore ex Real Madrid Pepe e del centrocampista Loum N'Diaye, che ha provocato il portoghese scatenando la sua reazione. A dividerli, è intervenuto l'arbitro per evitare delle conseguenze peggiori.