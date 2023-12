Attraverso i suoi canali social, la Juventus ha condiviso un suggestivo video al termine della partita contro il Frosinone. Al triplice fischio finale, i tre giovani in prestito, Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge, hanno fatto una visita allo spogliatoio bianconero per condividere i saluti con gli ex compagni di squadra. Questo gesto sottolinea la solidarietà e il senso di appartenenza che permea il gruppo, creando un'atmosfera di unione e connessione tra giocatori, indipendentemente dal loro attuale status contrattuale. Un momento speciale che riflette l'unità e lo spirito di squadra nella Juventus.